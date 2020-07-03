Напротив памятника Утесову на Дерибасовской появится волшебный граммофон (фото)

Похоже, все это, собранное в одном месте, можно будет услышать. И, конечно, увидеть — в виде нового арт-объекта, в образе старого доброго граммофона.

Автором идеи его создания и меценатом стал предприниматель Андрей Левченко. Новая скульптурная композиция будет взаимодействовать со смартфонами прохожих. То есть, присядете вы рядом с памятником Утесову, наведете свой смартфон на граммофон — и сразу услышите песню в исполнении нашего Ледечки. А еще и информацию о самом Утесове получите.

Как все это будет происходить, мы, вероятно, увидим и услышим уже в этом году. Мы связались со одесским скульптором Виктором Тиблевичем, который воплощает проект в жизнь.

— Если коротко, то памятник будет выглядеть как старинный граммофончик и в то же время как старый одесский дом с эркером, с двориком, виноградом и кошками. Я заканчиваю работу над пластилиновой моделью. Впереди еще — активная работа по воплощению его в бронзе, — сообщил Виктор.

Напомним, Виктор Тиблевич — создатель пары котов-сфинксов, который были установлены на Военном спуске. Один из котиков был украден еще в августе прошлого года. Увы, и по сей день мы можем лицезреть только одинокого кота-сфинкса на Военном спуске. Он по-прежнему без пары.

Фото предоставлено Виктором Тиблевичем