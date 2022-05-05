Напряженность в Приднестровье и борьба за «Азовсталь»: ситуация на фронтах на утро 71-го дня войны

Сегодня, 5 мая 2022 года, начались семьдесят первые сутки героического противостояния Украины полномасштабному военному вторжению российских нацистов. О военной ситуации в настоящее время сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, противник не прекращает наступления на Донбассе с целью взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области и обеспеить сухопутный коридор в оккупированнй Крым.

Одновременно враг провоцирует напряженность на территории непризнанного Приднестровья: осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, пополняет запасы и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений украинских сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, но безуспешно.

Продолжаются обстрелы позиции украинских защитников на Авдеевском и Кураховском направлениях.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода «Азовсталь». При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории предприятия.

По имеющейся информации, часть российских военнослужащих после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась участвовать в войне на территории Украины. Военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в россию.

Подразделения боевиков, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов. У них наблюдаются существенные проблемы с вооружением и средствами для выполнения заданий. К тому же, их морально-психологиеское состояние нельзя назвать боевым.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, лишь наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск 4 вражеских беспилотника (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатых ракеты, также поражены 2 самолета, предварительно – истребители Су-30.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.

Фото Генштаба ВСУ