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Напоминаем о необходимости передачи показателей счетчиков воды за декабрь с 1 по 4 число

Напоминаем о необходимости передачи показателей счетчиков воды за декабрь с 1 по 4 число

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды.

Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа – как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 января предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за декабрь. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей рекомендуем передавать показатели через личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua, чат боты Вайбер и Телеграмм, автоответчик контакт-центра.

Ежемесячная передача показателей счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.

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