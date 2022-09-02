Напоминаем о необходимости передачи показателей счетчиков воды с 1 по 4 число

Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа будет как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 сентября предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за август. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей, советуем передавать показатели через личный кабинет на сайте (http://infoxvod.com.ua), чат боты Вайбер (https://viber.com/pa?chatURI=infoxvodokanal) и Телеграм (https://t.me/InfoxvodokanalBot), автоответчик контакт-центра☎️

Ежемесячная передача показателей счетчиков воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.