Намечается очередная высотка? На 13-й станции Фонтана спилили около 150 деревьев

Об этом сообщает общественная организация «Спільна Мета» на своей Facebook странице.

По их информации, около 12 часов дня на территорию санатория «Солнышко» заехала тяжелая строительная техника с ковшами и начала сносить деревья. По предположению общественников, это станет местом новой строительной площадки, а затем и очередной высотки.

Они также сообщили, что уничтожено уже около 150 деревьев. Возле площадки собрались местные жители. Сейчас они пытаются добиться реакции полиции.