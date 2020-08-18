Намагався обігнати: на трасі Одеса-Рені у ДТП постраждали двоє людей (фото)

Аварія сталася вчора, 17 серпня, на трасі Одеса-Рені біля села Саф’яни за участю легковика та мікроавтобуса.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією поліцейських, 38-річний житель Кам’янки, який керував «Hyundai Lantra», пішов на обгін «Volksvagen», що рухався попереду, коли той повертав ліворуч на другорядну дорогу, і допустив із ним зіткнення.

В результаті аварії постраждали пасажири кермувальника «Hyundai» – 39-річна дружина та 17-річний син. У хлопця – зламаний ніс, а в його матері – закрита черепно-мозкова травма. Водії обох транспортних засобів залишилися неушкодженими.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Фото: пресслужба