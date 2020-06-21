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Наконец-то дома: одесские моряки вернулись в Украину из ливийского плена

Наконец-то дома: одесские моряки вернулись в Украину из ливийского плена

В Украину вернулись моряки с танкера «Рута», которые более 3 лет провели в ливийской тюрьме.

«Экипаж танкера Рута уже не просто на родной земле , а и по-настоящему каждый в своих домах», – сообщила в Facebook председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант.

В составе экипажа «Руты» – 14 человек, жители Одесской, Николаевской, Херсонской областей.

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер “Рута” – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж “Руты”, 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Однако ни официального обвинения, ни суд так и не было. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику «Manchester Shipping S.A».

Фото: Светлана Фабрикант/ Facebook

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