fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Найбільший рівень запасів: в Україні запаси газу у сховищах перевищили семирічний максимум

Найбільший рівень запасів: в Україні запаси газу у сховищах перевищили семирічний максимум

Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили семирічний максимум.

Про це повідомляє Нафтогаз України у Facebook.

– Зараз в “підземках” вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні 7 років, – йдеться в повідомленні.

Така кількість запасів забезпечить опалювальний сезон в Україні. Адже, як зазначає “Нафтогаз України”, Україна входить в опалювальний сезон з непідготовленою електроенергетикою, що може позначитися на всьому енергосекторі. Винятком, мабуть, є газовий сектор (де “Нафтогаз” до початку опалювального сезону матиме в ПСГ 20 млрд кубометрів газу і вже провів навчання з реверсного використання ГТС в умовах нульового імпорту газу), а також “Енергоатом”, у якого достатні запаси ядерного палива. Завдяки газовикам і атомникам ми успішно пройшли п’ять останніх зимових сезонів.

Газовики й надалі продовжують закачувати по 78 млн кубів на добу.

Фото: Соцпортал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Суд признал цену на газ незаконной: стоит ли одесситам ждать перерасчета?

    Суд признал цену на газ незаконной: стоит ли одесситам ждать перерасчета?

    В начале марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и не действительным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года. После этого во многих СМИ появилась информация, что решение суда даст абонентам право на перерасчет платежей за газ. Так ли это, корреспонденту «Одесской жизни» пояснили в компании «Одессагаз-Поставка».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Відключення газу на 4 вересня: список вулиць

    Відключення газу на 4 вересня: список вулиць

    Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: провулок Ширяївський.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Cкоро отопительный сезон: как сэкономить на газе

    Cкоро отопительный сезон: как сэкономить на газе

    «Нафтогаз Украины» запустил новый проект «Газовый запас». Согласно ему, бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона. В компании «Одессагаз — Поставка» разъяснили, как этот проект будет работать.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как уменьшить платежи за коммуналку?

    Как уменьшить платежи за коммуналку?

    Новый отопительный сезон в Украине, как правило, озадачивает граждан новыми тарифами на коммунальные услуги. Что ждет потребителей этой осенью? И можно ли уменьшить расходы?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что нужно знать, чтобы провести в дом газ?

    Что нужно знать, чтобы провести в дом газ?

    Газооборудование жилых домов – очень ответственный и довольно трудоемкий процесс, который включает несколько этапов. Первый — это проверка технических условий на газификацию объекта. После получения технических условий начинаются работы по проектированию газооборудования. Что надо знать о газификации жилья?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить