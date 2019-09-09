Найбільший рівень запасів: в Україні запаси газу у сховищах перевищили семирічний максимум

Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили семирічний максимум.

Про це повідомляє Нафтогаз України у Facebook.

– Зараз в “підземках” вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні 7 років, – йдеться в повідомленні.

Така кількість запасів забезпечить опалювальний сезон в Україні. Адже, як зазначає “Нафтогаз України”, Україна входить в опалювальний сезон з непідготовленою електроенергетикою, що може позначитися на всьому енергосекторі. Винятком, мабуть, є газовий сектор (де “Нафтогаз” до початку опалювального сезону матиме в ПСГ 20 млрд кубометрів газу і вже провів навчання з реверсного використання ГТС в умовах нульового імпорту газу), а також “Енергоатом”, у якого достатні запаси ядерного палива. Завдяки газовикам і атомникам ми успішно пройшли п’ять останніх зимових сезонів.

Газовики й надалі продовжують закачувати по 78 млн кубів на добу.

Фото: Соцпортал