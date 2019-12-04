Найбільший автобусний лоукостер Європи запустить перший в Україні фірмовий автобус з Одеси

Перший виїзд відбудеться уже 11 грудня.
Про це на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, пише ЦТС.
Найбільший європейський автобусний перевізник FlixBus назвав перший український маршрут, на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії. Цей напрямок Одеса-Пльзень (Чехія).
Партнером FlixBus стала компанія Regabus, яка працює на ринку з 1994 року і спеціалізується на перевезеннях між Україною та Чехією.
По маршруту проходження автобус буде проїжджати такі міста як Тернопіль, Львів, Краків і Прага. Перший виїзд відбудеться вже 11 грудня. Продаж квитків стартує сьогодні, 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків на маршруті Одеса-Пльзень складе від 99 грн.
Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.
Перевезення в автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним брендування FlixBus означають, що згідно з політикою компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського FlixBus.
Фото: shoppingpl.com
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