Нафтогаз: Ціни на газ у вересні впадуть на 3,4%

Вартість природного газу для потреб населення у платіжках за вересень знизиться до 4,49 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

– Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%. Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну, — повідомили у Нафтогазі.

У компанії зазначають, що починаючи з квітня 2019 року, ціни на газ в Україні знизилися вже на 28%.

Водночас у компанії не виключають, що з початком опалювального сезону попит на газ зросте, що призведе до зростання його ціни, тому там закликають споживачів скористатися послугою «газовий запас» та заплатити за газ, який використовуватиметься на час опалювального сезону наперед.

Фото: Українська політична арена