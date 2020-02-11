Надбавка к зарплате: в Одессе будут судить врача за присвоение 120 тысяч гривен

Заведующая отделением одесской больницы в течение четырех лет подделывала документы, чтобы получать надбавку к зарплате. Злоупотребляя служебным положением, она присвоила почти 120 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, обвинительный акт в отношении заведующей отделения одесской больницы уже направлен в суд. Ее подозревают в фальсификации документов для присвоения средств Минздрава (ч.4 ст.358 и ч.2 ст.191 УК Украины).

С января 2015 по февраль 2019 года для незаконного получения надбавки к заработной плате заведующая предоставила в отдел кадров удостоверение с недостоверными сведениями о продлении срока получения ею высшей квалификационной категории до мая 2020 года. Теперь ей предстоит ответить за это в суде.

Фото: nashkiev.ua

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