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Новости Одессы и Одесской области

Начальник облГС ЧС о пожаробезопасности в колледже: директор сам должен был отчитаться об устранении нарушений

Начальник облГС ЧС о пожаробезопасности в колледже: директор сам должен был отчитаться об устранении нарушений

В здании по улице Троицкая, 25 еще в 2014 году, во время последней проверки, было выявлено множество нарушений пожаробезопасности.

Как рассказал начальник службы ГС ЧС в Одесской области  Виктор Федорчак на заседании в облгосадминистрации, в доме не везде была установлена пожарная сигнализация, были нарушения с оповещением, здание было оснащено пластиковыми панелями – вагонкой.

По этому факту был составлен акт, а должностные лица оштрафованы. Сумму штрафа за подобные нарушения начальник службы назвать не смог, но допустил, что около 1 тыс. грн.

При этом Виктор Федорчак заявил, что после предписания объект не должен проверяться после выявленных нарушений.

“Директор сам должен представить отчет о том, что все нарушения устранены”, –  сообщил он.

Однако был ли такой отчет от предыдущего директора Ольги Древницкой, начальник ГС ЧС сказать не смог. Как и не смог ответить на вопрос, обращалась ли нынешний директор колледжа Любовь Кочерга с просьбой о проверке. Он лишь отметил, что на просьбу о проверке они должны отреагировать в течение месяца.

Напомним, директор Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга рассказала, что проводку в здании меняли в 2005 году. Она занимает эту должность с марта 2016 года.

Фото: Мария Котова

Видео смонтировано на основе прямого эфира Думская ТВ

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Юлия Сущенко
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