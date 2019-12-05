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Новости Одессы и Одесской области

Директор сгоревшего колледжа рассказала, когда в учебном заведении меняли проводку (видео)

Директор сгоревшего колледжа рассказала, когда в учебном заведении меняли проводку (видео)

Деньги на ремонт колледжа не выделяли.

Директор колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга рассказала, что занимает данную должность с марта 2016 года. Однако, работает Любовь Михайловна в учебном заведении уже сорок лет. На заседании техногенной комиссии в облгосадминистрации она рассказала, что ремонт и проводку меняли в 2005 году. 

Здания колледжа находятся на балансе министерства образования. Однако денег на ремонты они не выделяют. Как объяснил приехавший из Киева представитель Минобразования Олег Шаров, деньги на текущие ремонты учебные заведения должны делать из средств местных бюджетов. Министерство же обеспечивает сотрудников колледжа зарплатой, оплачивает коммунальные платежи. 

В свою очередь, начальник полиции Одесской области Олег Бех,  отметил, что пожар начался на третьем этаже колледжа, в кабинете N9. По словам хозяйки кабинета, после совещания, которое закончилось в 10:00, она зашла в кабинет и увидела  дым из под подоконника и розетки, в которой были включены компьютер и принтер. Она тут же сообщила об этом руководству, вызвали пожарных. Далее все разворачивалось стремительно. Когда через пять минут приехали пожарные, площадь возгорания составляла уже более 700 кв.м. 

Также начальник ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил, что последняя проверка в колледже проводилась в 2014 году. Тогда были выявлены нарушения, директору выписан штраф и предписание их устранить. Однако, директор вскоре уволился. С тех пор проверки не проводились. 

Фото и видео: Юлия Сущенко

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Юлия Сущенко
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