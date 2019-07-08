Начальник областной патрульной полиции временно отстранен от должности

Отстранение связано с созданием ведомственной дисциплинарной комиссии по расследованию возможных нарушений в структуре областной патрульной полиции.

Об этом сообщил сам начальник управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак после брифинга под председательством первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Столичное руководство создало дисциплинарную комиссию для расследования “заявлений о возможных нарушениях служебной дисциплины со стороны полицейских и руководителей УПП в Одесской области”.

Члены комиссии сегодня прибыли в Одессу из Киева.

На время расследования Юрий Рыбак отстранен от должности.

Напомним, что ранее работница патрульной полиции Зоя Мельник выступила с резонансным разоблачительным постом о работе этой правоохранительной структуры.



Фото с ФБ Юрия Рыбака