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Новости Одессы и Одесской области

Начальник областной патрульной полиции временно отстранен от должности

Начальник областной патрульной полиции временно отстранен от должности

Отстранение связано с созданием ведомственной дисциплинарной комиссии по расследованию возможных нарушений в структуре областной патрульной полиции.

Об этом сообщил сам начальник управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак после брифинга под председательством первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Столичное руководство создало дисциплинарную комиссию для расследования “заявлений о возможных нарушениях служебной дисциплины со стороны полицейских и руководителей УПП в Одесской области”.
Члены комиссии сегодня прибыли в Одессу из Киева.

На время расследования Юрий Рыбак отстранен от должности.

Напомним, что ранее работница патрульной полиции Зоя Мельник выступила с резонансным разоблачительным постом о работе этой правоохранительной структуры.

Фото с ФБ Юрия Рыбака

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