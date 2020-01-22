Нацбанк изменил правила обмена валют в Украине

Как сообщает пресс-служба НБУ, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

«Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» в связи с изменениями, которые вступают в силу 19 апреля 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, при обмене валюты отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа. Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Фото: lexinform.com.ua

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