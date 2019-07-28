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Новости Одессы и Одесской области

Набережную возле одесского дельфинария украсили скульптурами из озерного песка

Набережную возле одесского дельфинария украсили скульптурами из озерного песка

В городе состоялся ставший традиционным «Odessa Sand Fest». Победили авторы скульптур «Одесская русалка», «Морж» и «Кит».

На набережную Ланжерона завезли около 35 тонн песка. Там проходил фестиваль песчаных скульптур «Odessa Sand Fest». Мероприятие проводят в городе уже третий год, оно нашло немало поклонников среди одесситов.

По словам одного из организаторов, Дмитрия Коврова, в этот раз скульптуры создавали из особого песка.

– Этот песок специально для фестиваля добыли из озера, – рассказал Дмитрий. – Достали экскаватором из-под воды для того, чтобы он был глинистым и влажным, и сразу привезли сюда.

Участники поделились на команды и принялись ваять. Для того, чтобы никто  не мешал, площадку оградили ленточками. Впрочем, за ограждение все равно пробирались дети, то и дело норовя потрогать строящиеся фигурки. Потом, чтобы малыши не скучали, им тоже насыпали песка и отвели место, где они могли творить.

В итоге скульпторы создали девять уникальных работ. В свою очередь организаторы выбрали трех победителей. Первое место заняли создатели скульптуры «Одесская русалка», второе – «Морж», третье – «Кит».

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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