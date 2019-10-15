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Новости Одессы и Одесской области

На железнодорожном вокзале в Одессе появился зал отдыха для военных

На железнодорожном вокзале в Одессе появился зал отдыха для военных

Комнаты для военнослужащих обрудовали собственными силами в “Укрзалiзниці”.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зал сделали таким, чтобы военым там было комфортно. Так, там есть небольшая кухня с холодильником, где можно поесть, выпить кофе из кофеварки или вскипятить в чайнике чаю.

Кроме того, для военных открыли отдельный санузел и душ.

Можно воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской и утюгом, а также сушаркой для белья. Военным предлагают отдохнуть в мягких креслах, посмотреть телевизор. Комната оснащена розетками для зарядки мобильного телефона, кроме того, есть свободный доступ в интернет.

В зал ожидания пустят при одном условии – у пассажира “Укрзалiзниці” должно быть при себе удостоверение личности и проездной документ.

Фото: lb.ua

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