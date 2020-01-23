На выставке в Украинском театре Одессы показывают персонажей вертепа (фото)

На втором этаже, в Греческом зале одесского Украинского театра открылась выставка авторских кукол Оксаны Цюпы. Сама мастер называет свои работы скульптурами, потому что у кукол другая функция. Ее работы – персонажи традиционного рождественского украинского вертепа первого и второго рядов.

Украинский вертеп – это молитвенное прославление Бога через театральное действо и отображение бытовой жизни. На территории Украины вертепы стали популярными в эпоху барокко, в XVII веке. Вертеп состоял из двух частей: верхнего и нижнего. К верхнему ряду относились персонажи из традиционных историй жизнеописания Иисуса и свойственны почти всем европейским народам. Тут можно было увидеть Цыгана и Цыганку, библейских царей, пастухов, ангелов, Рахиль, Черта, Смерть. Нижний ряд вертепа (сугубо украинский) нес функцию информационную – тут отображались значимые местные события, дополнялись фантазиями вертепника.

На выставке представлено 17 персонажей. Каждый из них со своей историей создания:

– Впервые я выставила девять кукол в 2011 году, – рассказывает автор. – На протяжении еще трех лет появлялись новые. Последнюю куклу из этого вертепа Царя Ирода я создала в декабре 2013 года, после того, как на Майдане избили студентов.

Оксана Цюпа давно увлекается созданием вертепов. Их у нее уже шесть. Есть большие и маленькие. Автор говорит, что это одна из любимейших ее тем. И это видно по ее работе. Каждая кукла – отдельный, не похожий на другие персонаж, со своим характером и со своей историей. Вот, например, Смерть. Тут она представлена не в привычном нам черном облачении с косой, а в образе Белой пани. Именно так изображали смерть в дочумные времена.

К слову, зимний цикл праздников и вертепов не заканчивается Крещением, а продолжается вплоть до 15 февраля, до праздника Сретения. Выставка же продлится две недели и увидеть ее смогут все желающие, в первую очередь, зрители спектаклей Украинского театра.

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