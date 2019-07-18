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Новости Одессы и Одесской области

«На вылет»: новый терминал одесского аэропорта начинает отправку пассажиров

«На вылет»: новый терминал одесского аэропорта начинает отправку пассажиров

Сегодня вечером аэропорт Одесса отправит первых пассажиров через новый терминал. Об этом «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе «Международного аэропорта Одесса».

Запуск нового терминала будет происходить в несколько этапов.

«Сначала в новый терминал будут перенесены внутренние рейсы, затем — международные. Перенос обслуживания рейсов «на вылет» завершится в течение лета», – пояснил директор «Международного аэропорта Одесса» Павел Прусак.

Первыми новым залом вылета воспользуются пассажиры авиакомпании «Моторсич» – сегодня в 17:50 они отправятся из Одессы в Киев рейсом – M9251.

После этого в новый терминал перенесут обслуживание вылетов рейсов Одесса-Киев авиакомпаний МАУ и SkyUp. Однако в этих компаниях не смогли уточнить сроки переезда.

«До конца этого месяца действительно планируется перевести внутренние рейсы МАУ в новый терминал. На данный момент мы ожидаем от руководства аэропорта официального уведомления об этом. Только после этого сможем назвать дату вылетов из нового терминала», — рассказали «Одесской жизни» в пресс-службе МАУ.

Регистрационная зона находится на первом этаже нового терминала. Пункты контроля авиационной безопасности, паспортного и таможенного контроля расположены на третьем этаже.

Отметим, общая площадь здания нового терминала составляет 29000 кв. м. Терминал сможет обслуживать тысячи пассажиров в час и около 3 млн пассажиров в год.

Ранее новый терминал только встречал пассажиров.

Фото: пресс-служба «Международного аэропорта Одесса»

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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