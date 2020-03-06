На выходных в одесском парке устроят весеннюю вечеринку

7 и 8 марта в парке Горького состоится веселая вечеринка для мам, бабушек, дочек и внучек — «Праздник весны и женщин».
На территории парка традиционно устроят народную ярмарку, на которой можно будет приобрести сувениры ручной работы для любимых женщин.
А тот, кто любит творчество, сможет поучаствовать в мастер-классах и самостоятельно создать свой подарок.
Организаторы обещают веселую музыку и активные игры для детей и взрослых, необычные десерты, ароматный кофе и горячий чай.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
Фото: ua.igotoworld.com
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