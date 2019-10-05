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Новости Одессы и Одесской области

На выходных в Одессе запустят эко-маршрут для сбора мусора: список остановок

На выходных в Одессе запустят эко-маршрут для сбора мусора: список остановок

В шести точках города машина будет собирать пластик, стекло, металл, макулатуру и тетрапаки. Старт эко-маршрута начнется утром в воскресенье, 6 октября.

Об этом сообщает волонтерская организация «Город Будущего» на своей странице в Facebook.

На переработку можно будет передать только очищенный мусор, поэтому организаторы просят чистить кульки, бутылки и метал. А еще разные виды мусора должны быть распределены по пакетам. Также, чтобы поместилось как можно больше вторсырья, пластиковые и, по возможности, металлические изделия просят сжимать и складывать компактно.

В этот раз можно будет сдать рекламные баннеры и брандмауэры. Они также пойдут на переработку, но на что-то «интересное», о чем сейчас организаторы не хотят говорить.

Точки сбора:

  •  возле парка Горького в 10:00
  •  у ТЦ «Вузовский» в 11:00
  •  на 5-й станции Большого Фонтана в 12:00
  •  возле здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко в 13:00
  •  в парке им. Шевченко напротив памятника Шевченко в 14:00
  •  на Соборной площади у собора в 15:00.

На каждой точке волонтеры будут находиться по 20 минут. Список вторсырья для сдачи:

пластик: ПЭТ (1), HDPE (2), полипропилен (5) и полистирол (6)

  • стекло
  • металл
  • макулатура
  • тетрапак и бумажные стаканчики.

Вторсырье переработают на новые изделия из полученных материалов.

Фото: группа «Город Будущего» в Facebook

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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