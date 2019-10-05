На выходных в Одессе запустят эко-маршрут для сбора мусора: список остановок

В шести точках города машина будет собирать пластик, стекло, металл, макулатуру и тетрапаки. Старт эко-маршрута начнется утром в воскресенье, 6 октября.
Об этом сообщает волонтерская организация «Город Будущего» на своей странице в Facebook.
На переработку можно будет передать только очищенный мусор, поэтому организаторы просят чистить кульки, бутылки и метал. А еще разные виды мусора должны быть распределены по пакетам. Также, чтобы поместилось как можно больше вторсырья, пластиковые и, по возможности, металлические изделия просят сжимать и складывать компактно.
В этот раз можно будет сдать рекламные баннеры и брандмауэры. Они также пойдут на переработку, но на что-то «интересное», о чем сейчас организаторы не хотят говорить.
Точки сбора:
- возле парка Горького в 10:00
- у ТЦ «Вузовский» в 11:00
- на 5-й станции Большого Фонтана в 12:00
- возле здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко в 13:00
- в парке им. Шевченко напротив памятника Шевченко в 14:00
- на Соборной площади у собора в 15:00.
На каждой точке волонтеры будут находиться по 20 минут. Список вторсырья для сдачи:
пластик: ПЭТ (1), HDPE (2), полипропилен (5) и полистирол (6)
- стекло
- металл
- макулатура
- тетрапак и бумажные стаканчики.
Вторсырье переработают на новые изделия из полученных материалов.
Фото: группа «Город Будущего» в Facebook