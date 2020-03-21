На выходных в Одессе активисты вышли озеленять город (фото)

Из-за карантина ее пока отменили. Однако в Одессе решили устроить локальный “зеленый флэшмоб” в допустимых условиях.

Об этом сообщает УСИ.

Участники организации “Зеленый лист” собрались небольшими группами и вышли на улицы города. Так, деревья высадили деревья на 16-й станции Б.Фонтана, а также в парке Энтузиастов на поселке Котовского.

Руководитель действа, лидер группы “Зеленый лист” Владислав Балинский сообщил, что в целом в акции поучаствовало около 30 человек. Помимо саженцев, у всех есть при себе антисептик, а также средства для обработки инструментов. Люди работают в масках.

Фото: УСИ

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