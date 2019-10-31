На выходных одесситам предлагают избавиться от вторсырья

В воскресенье, 3 ноября в Одессе запустят ставший традиционным экомаршрут.
Мероприятие будут устраивать каждое первое воскресенье месяца. Об этом рассказали организаторы акции «Город будущего» в Facebook.
“Экомаршрут” — сбор отсортированного горожанами вторсырья для его дальнейшей переработки. Первые такие рейсы стали организовывать по инициативе эковолонтеров и нескольких сортирующих компаний еще в 2017 году.
В этот раз сдать вторсырье можно будет на шести локациях:
- парк Горького, 10:00-10:20;
- ТЦ «Вузовский», 10:40-11:00;
- 5-я станции Фонтана, 12:00-12:20;
- ОГА на проспекте Шевченко, 12:40-13:00;
- парк Шевченко напротив памятника, 14:00-14:20;
- Соборная площадь у собора, 14:40-15:00.
На переработку примут следующее вторсырье:
- одноразовую посуду из полистирола и полипропилена (PP, PS);
- полиэтилен высокой плотности (PEHD / HDPE);
- тетрапаки (упаковка для пищевых продуктов);
- алюминиевые банки;
- макулатуру;
- металл;
- стекло.
При этом, неотсортированный по категориям и неуплотненный мусор принимать не будут.
А чтобы лучше понять процедуру уплотнения отходов, организаторы экомаршрута поделились поясняющим видео.
Фото: vtorothody.ru
Видео: организаторы