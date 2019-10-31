На выходных одесситам предлагают избавиться от вторсырья

В воскресенье, 3 ноября в Одессе запустят ставший традиционным экомаршрут.

Мероприятие будут устраивать каждое первое воскресенье месяца. Об этом рассказали организаторы акции «Город будущего» в Facebook.

“Экомаршрут” — сбор отсортированного горожанами вторсырья для его дальнейшей переработки. Первые такие рейсы стали организовывать по инициативе эковолонтеров и нескольких сортирующих компаний еще в 2017 году.

В этот раз сдать вторсырье можно будет на шести локациях:

парк Горького, 10:00-10:20;

ТЦ «Вузовский», 10:40-11:00;

5-я станции Фонтана, 12:00-12:20;

ОГА на проспекте Шевченко, 12:40-13:00;

парк Шевченко напротив памятника, 14:00-14:20;

Соборная площадь у собора, 14:40-15:00.

На переработку примут следующее вторсырье:

одноразовую посуду из полистирола и полипропилена (PP, PS);

полиэтилен высокой плотности (PEHD / HDPE);

тетрапаки (упаковка для пищевых продуктов);

алюминиевые банки;

макулатуру;

металл;

стекло.

При этом, неотсортированный по категориям и неуплотненный мусор принимать не будут.

А чтобы лучше понять процедуру уплотнения отходов, организаторы экомаршрута поделились поясняющим видео.

Фото: vtorothody.ru

Видео: организаторы