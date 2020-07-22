На выезде из Одессы сгорела шашлычная (фото)

Утром в среду, 22 июля, на выезде из Одессы (село Хлебодарское Беляевского района) загорелось кафе.
Площадь пожара составила 150 кв. метров. Огонь потушили быстро, хотя шашлычная и сгорела почти полностью.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
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Вчора, 21 липня о 18:35 до Служби порятунку “101” від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що за адресою: Савранський район, смт. Саврань на річці Савранка потонула дитина.
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