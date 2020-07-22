На выезде из Одессы сгорела шашлычная (фото)

На Одещині у річці потонула дитина: реанімувати не вдалося Вчора, 21 липня о 18:35 до Служби порятунку “101” від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що за адресою: Савранський район, смт. Саврань на річці Савранка потонула дитина. ПОДРОБНЕЕ

В Затоке горели базы отдыха (фото) Ночью в понедельник, 20 июля в курортном поселке Затока Одесской области горели деревянные домики на базах отдыха “Гранит” и “Атландита”. ПОДРОБНЕЕ