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На время военного положения продлили срок действия загранпаспортов и других документов

На время военного положения продлили срок действия загранпаспортов и других документов

Срок действия водительских удостоверений и некоторых других документов, в связи с введением военного положения в Украине, продлевается автоматически.

Рецепты

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство внутренних дел Украины.

— Документы – водительские права, свидетельства о регистрации, срок которых закончился в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заменить их можно будет после отмены военного положения в стране и восстановления услуг для граждан в центрах МВД.

Кроме того, в Украине продлили срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать еще в течение пяти лет.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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