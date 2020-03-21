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Новости Одессы и Одесской области

На время карантина одесситов оставили без кофе и фаст-фуда (документ)

На время карантина одесситов оставили без кофе и фаст-фуда (документ)

Все небольшие предприятия уличной торговли на период карантина постановили закрыть.

Такое решение приняла мэрия, передает, zaodessu.com.ua.

Так, власти города решили закрыть кофейни, шаурменные и прочие заведения фаст-фуда. Причем даже те, которые продают еду и напитки через окошко – на вынос.

Многие бизнесмены уже получили официальные документы с запретом на торговлю. Их направили из управления защиты прав потребителей.

В случае невыполнения предписания предпринимателей будут штрафовать, точные суммы не известны, но в горсовете пригрозили, что они будут немалыми.

Фото: zaodessu.com.ua

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