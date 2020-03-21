На время карантина одесситов оставили без кофе и фаст-фуда (документ)

Все небольшие предприятия уличной торговли на период карантина постановили закрыть.
Такое решение приняла мэрия, передает, zaodessu.com.ua.
Так, власти города решили закрыть кофейни, шаурменные и прочие заведения фаст-фуда. Причем даже те, которые продают еду и напитки через окошко – на вынос.
Многие бизнесмены уже получили официальные документы с запретом на торговлю. Их направили из управления защиты прав потребителей.
В случае невыполнения предписания предпринимателей будут штрафовать, точные суммы не известны, но в горсовете пригрозили, что они будут немалыми.
Фото: zaodessu.com.ua
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