На ВНС “Главная” устанавливают новое оборудование: в ночь на 16 апреля будет отключено водоснабжение трёх районов города Одессы

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости установки нового насосного оборудования на ВНС “Главная”.

В связи с чем, с 23:00 15 апреля до 07:00 16 апреля 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Малиновского и Приморского районов г. Одесса.

Для справки:

Филиал «Инфоксводоканал» продолжает модернизацию и замену оборудования в своих подразделениях на современное и энергоэффективное. Кроме установки на водонасосных станциях новых экономных насосов, специалисты компании внедряют автоматические системы управления энергопитанием и работой насосных агрегатов. Переход на такие энергоэффективные технологии позволяет экономить до 30% электроэнергии и сдерживать самую затратную часть тарифа, и как следствие его резкое удорожание. В свою очередь, автоматическая система управления обеспечивает более плавное регулирование режимов работы насосных станций, уменьшает нагрузку на водопровод и соответственно количество аварийных ситуаций.

Сейчас продолжаются работы по модернизации оборудования резервного насоса на ВНС «Главная». Для удобства потребителей работы проводятся в ночное время.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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