На видеокамеры в Одессе попали дерзкие цветочные воришки (видео)

На проспекте Шевченко, проходя мимо киоска по продаже цветов, двое молодых людей вдруг замедилили шаг.
Они прикинулись, что выбирают товар и стали ходить туда-сюда, рассматривая выставленный на улице товар.
Об этом сообщает od-news.com.
Внезапно один из парней схватил букет из ведерка и пустился в бега. Второй бросился догонять товарища.
Дерзкое воровство зафиксировали видеокамеры, так что правоохранителям будет проще выйти на след хулиганов.
Фото: gorzavod.ru
Видео: хуdessa.com
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