На видеокамеры в Одессе попали дерзкие цветочные воришки (видео)

На проспекте Шевченко, проходя мимо киоска по продаже цветов, двое молодых людей вдруг замедилили шаг.

Они прикинулись, что выбирают товар и стали ходить туда-сюда, рассматривая выставленный на улице товар.

Об этом сообщает od-news.com.

Внезапно один из парней схватил букет из ведерка и пустился в бега. Второй бросился догонять товарища.

Дерзкое воровство зафиксировали видеокамеры, так что правоохранителям будет проще выйти на след хулиганов.

Фото: gorzavod.ru

Видео: хуdessa.com

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