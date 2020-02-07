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Новости Одессы и Одесской области

На уровне закона: в Украине хотят запретить пользоваться гаджетами в школах

На уровне закона: в Украине хотят запретить пользоваться гаджетами в школах

Такое нововведение предлагается в законопроекте №2792, зарегистрированном в Верховной Раде.

Запрет касается не только телефонов, но и всех устройств, которые подключаются к интернету. «Табу» также могут ввести на планшеты и смарт-часы.

Авторы идеи считают, что из-за того, что школьники долго находятся в соцсетях и играют в игры, им не хватает времени на общение с родителями, игры с друзьями, на занятия спортом и домашнее задание. Причем запрет на гаджеты касается как учеников,так и учителей.

Правда, в проекте закона уточняется, что исключением может быть использование устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

Но последнее слово будет за директором школы, который и будет определять порядок пользования мобильной связью и другими устройствами с интернет-подключением в школе.

Если же законопроект пройдет, учителя в школах смогут законно отбирать гаджеты во время урока.

Фото: blobimgs

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Татьяна Сярова
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