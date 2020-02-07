На уровне закона: в Украине хотят запретить пользоваться гаджетами в школах

В Украине хотят запретить законом музыку в маршрутках Депутат Владимир Вятрович совместно с коллегами из разных фракций подал на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект N3006. ПОДРОБНЕЕ

В Одесском регионе могут ликвидировать морские экоинспекции Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Азовской и Крымско-Черноморской морских экологических инспекций, которые должны были усилить экоконтроль. ПОДРОБНЕЕ