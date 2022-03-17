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На украино-румынской границе появился «плюшевый» мост

На украино-румынской границе появился «плюшевый» мост

Румынские пограничники позаботились о том, чтобы немного развлечь украинских детей, бегущих от войны.

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Как сообщает на своей странице в  Facebook пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в пункте пропуска «Солотвино» (Украина) — «Сигету-Мармацией» (Румыния) на историческом мосту (пресс-служба назвала в его в своем посте «плюшевым»), соединяющем две страны, румынские пограничники, волонтеры и благотворители оставляют игрушки для украинских детей, которые вместе с родителями вынуждены бежать за границу, спасаясь от войны россии против Украины.

«Улыбки детей, когда они выбирают игрушки, их радость, когда они получают сладости и фрукты от пограничников, кажется, облегчают боль в глазах мам», — делятся впечатлениями румынские пограничники на странице в Facebook.

Украинцы искренне благодарят румынских коллег и сообщества за такую трогательную поддержку и помощь Украине!

Украинка Елена Галицына к посту Госпогранслужбы Украины пишет:

«Ми переходили кордон на цьому КПП. Як тільки перейшли на територію Румунії, до нас із донькою підійшла маленька дівчинка і подарувала кожній по квітці. Неможливо було стримати сліз від болю, що доводиться їхати з України і, водночас, від вдячності за цей щирий прояв людяності. Дякуємо!»

Фото — ФБ-страница Государственной пограничной службы Украины

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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