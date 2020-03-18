На трассе под Одессой насмерть сбили пешехода

На трассе Одесса-Киев мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Водитель BMW слишком поздно заметил прохожего и с разгону на него наехал.

Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Его личность пока не установили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: облГУНП

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