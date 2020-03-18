На трассе под Одессой насмерть сбили пешехода

Авария произошла в Беляевском районе.
На трассе Одесса-Киев мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.
Водитель BMW слишком поздно заметил прохожего и с разгону на него наехал.
Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Его личность пока не установили.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: облГУНП
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