На трассе под Одессой можно отведать святой родниковой воды

Бювет с родниковой водой установили в селе Красное, что в Тарутинском районе. Он расположен у обочины междугородней трассы

Об этом сообщает bessarabia.in.ua.

Мимо него путник не проскочит. Место привлекает узорчатой беседкой, украшенной цветущими растениями в горшках. Для тех, кто в дороге, установили табло, где можно посмотреть время, дату и даже погоду. К тому же в темноте оно светится.

Внутри – фонтан. Из него и можно пить. Вода свежая, бьет из родника.

Кстати, когда бювет открывали, то освятили его. Так что тем, кто выпьет, вода пойдет на пользу.

Фото: bessarabia.in.ua