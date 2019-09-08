fbpx

Новости Одессы и Одесской области

На трассе под Одессой можно отведать святой родниковой воды

На трассе под Одессой можно отведать святой родниковой воды

Бювет с родниковой водой установили в селе Красное, что в Тарутинском районе. Он расположен у обочины междугородней трассы

Об этом сообщает bessarabia.in.ua.

Мимо него путник не проскочит. Место привлекает узорчатой беседкой, украшенной цветущими растениями в горшках. Для тех, кто в дороге, установили табло, где можно посмотреть время, дату и даже погоду. К тому же в темноте оно светится.

Внутри – фонтан. Из него и можно пить. Вода свежая, бьет из родника.

Кстати, когда бювет открывали, то освятили его. Так что тем, кто выпьет, вода пойдет на пользу.

Фото: bessarabia.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить