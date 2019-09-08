На трассе под Одессой можно отведать святой родниковой воды

Бювет с родниковой водой установили в селе Красное, что в Тарутинском районе. Он расположен у обочины междугородней трассы
Об этом сообщает bessarabia.in.ua.
Мимо него путник не проскочит. Место привлекает узорчатой беседкой, украшенной цветущими растениями в горшках. Для тех, кто в дороге, установили табло, где можно посмотреть время, дату и даже погоду. К тому же в темноте оно светится.
Внутри – фонтан. Из него и можно пить. Вода свежая, бьет из родника.
Кстати, когда бювет открывали, то освятили его. Так что тем, кто выпьет, вода пойдет на пользу.
Фото: bessarabia.in.ua
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