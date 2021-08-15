На трассе Одесса-Киев огромная пробка: в каком месте и почему?

Обычно по воскресениям гости Одессы массово покидают город, разъезжаясь по домам. Потому пробки на выезде не редкость. Но сегодня ситуацию усугубила массовая авария.

Одесская журналистка Ирина Гриб написала у себя в Facebook, что на 119 км трассы по направлению к Киеву столкнулись минимум три автомобиля.

Из-за этого движение в направление столицы перекрыто. Автомобилям приходится объезжать место аварии по встречной полосе.

Длина пробки уже 9 километров, и она может увеличиться, потому что многие гости Одессы только-только выезжают из города после уикенда.

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Фото и видео Ирины Гриб / Facebook