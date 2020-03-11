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Новости Одессы и Одесской области

На трасі Одеса – Рені зіштовхнулися мікроавтобус та легковик, є постраждалі (фото)

На трасі Одеса – Рені зіштовхнулися мікроавтобус та легковик, є постраждалі (фото)

Внаслідок аварії, що сталася сьогодні, 11 березня, близько 14:16 одна людина загинула на місці, троє – травмовані та доставлені до медичного закладу.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зіткнення між автомобілями “DEWOO LANOS” та  “MERSEDES” сталося неподалік від с. Підгірне. Пасажирка мікроавтобуса, жителька Саратського району, загинула на місті. Обидва водії та пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди на місце виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції.

Фото: ГУНП

 

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