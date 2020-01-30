На трасі Одеса-Рені перекинулася вантажівка з добривами (відео)

Аварія сталася на в’їзді в Татарбунари Одеської області.

Про це пише Одеса.Онлайн.

Як виявилось, водій вантажівки, спускаючись з гори, не впорався з керуванням. Це призвело до завалювання машини на бік.

Тягач частково перекрив проїзд по трасі Одеса-Рені.

Водій не постраждав. Добрива, які він віз замовнику, залишилися в кузові.

На місці ДТП поліція регулює рух автотранспорту.

Фото: Правда за Одессу

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