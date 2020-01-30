На трасі Одеса-Рені перекинулася вантажівка з добривами (відео)

Аварія сталася на в’їзді в Татарбунари Одеської області.
Про це пише Одеса.Онлайн.
Як виявилось, водій вантажівки, спускаючись з гори, не впорався з керуванням. Це призвело до завалювання машини на бік.
Тягач частково перекрив проїзд по трасі Одеса-Рені.
Водій не постраждав. Добрива, які він віз замовнику, залишилися в кузові.
На місці ДТП поліція регулює рух автотранспорту.
Фото: Правда за Одессу
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