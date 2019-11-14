На трасі «Одеса-Київ» виявили тіло чоловіка: у поліції закликають допомогти встановити особу

Вчора, о пів на другу ночі, біля Клеверного мосту виявили невідомого без ознак життя. Ушкодження, виявлені на його тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Слідчо-оперативною групою по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод встановлено, що невідомий чоловік міг отримати травми, несумісні з життям, від удару вантажівки. За вказаним фактом вже розпочате провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Однак остаточне рішення у провадженні буде прийняте після отримання висновків судово-медичної експертизи.

Поки що поліцейські звертаються до громадян із проханням допомогти встановити особу загиблого – на вигляд йому 25-35 років, зріст приблизно 170 см, був вдягнений в чорну куртку, чорний светр з червоним малюнком, чорні джинси та кросівки, а також відгукнутися очевидців події.

Звертатися за телефоном (048) 747 95 47 або на спецлінію «102».

Фото ілюстративне: routes.in.ua

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