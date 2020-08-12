На трасі Одеса – Київ вантажівка в’їхала в автопоїзд: є загиблі (фото)

Вчора, 11 серпня, близько 17-ї години на автошляху Київ-Одеса поблизу смт Любашівка внаслідок аварії загинули водій та пасажир вантажного автомобіля «DAF».

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, кермувальник на швидкості в’їхав в припаркований на узбіччі магістральний вантажний автопоїзд «Renault Magnum».

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Також туди було скеровано СОГ з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба ГУНП, ДСНС