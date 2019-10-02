На Таирова в Одессе обещают благоустроить сквер

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, зона на пересечении улиц Академика Королева и Левитана нуждается в благоустройстве.

Общая площадь составляет около 2 га, три четверти которой – это зеленые насаждения. По предварительной оценке специалистов, территория нуждается в санитарной очистке, подрезке деревьев и кустов, а также в дополнительном озеленении и системе автополива.

Кроме того, предлагается обновить покрытие дорожек и аллей, восстановить уличное освещение, установить скамейки и урны для мусора. Также планируется обновить детскую площадку и обустроить площадку для выгула животных.

На месте разрушенной нежилой постройки могут разместить детский спортивный-игровой центр.

Фото: odessa.online