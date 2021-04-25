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На Старосенной площади появились щиты с прикольными текстами об Одессе и одесситах (фото)

На Старосенной площади появились щиты с прикольными текстами об Одессе и одесситах (фото)

Изучаем «одесский язык», проникаемся цитатами Жванецкого, постигаем чисто одесскую мудрость. Целая серия щитов с текстами о нашем городе и его жителях появились на Старосенной площади.

Первый из таких щитов был, кстати, отмечен корреспондентом «Одесской жизни» еще год назад.

Он был с текстами на тему «Как говорят в Одессе». Кстати, и сейчас стоит там, но теперь — в общем ряду других приколов, цитат, размышлений на одесскую тематику.

Это только тексты, без «картинок», одни носят «обучающий» характер, другие просто вызывают улыбку, третьи — чувство умиления.

И если одни — это и в самом деле цитаты конкретных авторов, то другие — как выдержки из сборника анекдотов об Одессе, фразы, преподнесенные в форме прикола или какой-нибудь одесской «штучки».
Старосенная площадь протянулась рядом с Железнодорожным вокзалом. Так что, выйдя из вагона поезда, по дороге на Привоз, каждый теперь практически сразу может ознакомиться с этим чисто одесским приколом.
Тут вам и языковая «одесскость», и амбициозные размышления одесситов, что «город построен французами и итальянцами, а живем в нем мы». Ну и, конечно, есть возможность ознакомиться с цитатами из одесского трамвая, например: «Мадам, ваша нога у меня поперек горла стала».

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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