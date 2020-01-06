На Шкодовой горе в Одессе машина нырнула в канаву с водой (фото)

Инцидент произошел в районе нефтеперерабатывающего завода.
Водитель за рулем иномарки не справился с управлением и оказался в канаве с водой.
Об этом сообщили очевидцы в группе Xydessa в соцсетях, поделившись фото.
“Видимо, кто-то решил измерить глубину своим авто и нырнул”, – написали свидетели.
На место выезжали патрульные полицейские. О пострадавших пока ничего не изветсно.
Фото: Xydessa
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