На Шкодовой горе в Одессе машина нырнула в канаву с водой (фото)

Водитель за рулем иномарки не справился с управлением и оказался в канаве с водой.

Об этом сообщили очевидцы в группе Xydessa в соцсетях, поделившись фото.

“Видимо, кто-то решил измерить глубину своим авто и нырнул”, – написали свидетели.

На место выезжали патрульные полицейские. О пострадавших пока ничего не изветсно.

Фото: Xydessa

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