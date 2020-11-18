На Самолетной прокладывают новый канализационный коллектор

В Одессе на улице Самолетной проводят полную замену канализационного коллектора диаметром 800 мм. По словам специалистов «Инфоксводоканала» из-за активной застройки в близлежащих районах резко увеличилась нагрузка на существующий коллектор, бетонные трубы которого начали повреждаться. Это создавало множество неудобств для жителей улиц Самолетная, Кустанайская и ряда других.

Из-за нецелесообразности ремонта сотрудники «Инфоксводоканала» приняли решение железобетонную трубу менять на современную полиэтиленовую увеличенного диаметра 1000 мм. Она стойкая к агрессивной среде, нагрузкам и коррозии, а также способна прослужить не менее 50 лет.

Работы разделили на 3 этапа. В прошлом году проложили первые 600 метров, в этом еще 400 метров. А в 2021 году будет заменено оставшиеся 500 метров трубопровода.

Специалисты отмечают, что во время прокладки коллектора потребителям не отключают услуги водоотведения, что значительно осложняет сами работы. Более того, на длительность сроков влияет наличие техногенных подпочвенных вод при раскопках и подключение жильцов к уже новым сетям. Однако, несмотря на длительность работ, жители Ленпоселка смогут получать качественные, бесперебойные и комфортные услуги водоотведения, что для компании «Инфоксводоканал» является самым важным.