За рыбой с гранатой: в Одесской области задержали любителя нестандартной рыбалки

Житель села Прилиманское Овидиопольского района пошел на «Гребной канал» глушить рыбу гранатой и петардами. На подозрительные взрывы быстро отреагировали сотрудники полицейской станции «Авангард». Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.
У 37-летнего правонарушителя изъяли ручную гранату РГД-5 и несколько петард. Он пояснил, что нашел их на окраине села.
Начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань расскавзал, что «за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет».
Фото: ГУ НП в Одесской области