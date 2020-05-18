За рыбой с гранатой: в Одесской области задержали любителя нестандартной рыбалки

Житель села Прилиманское Овидиопольского района пошел на «Гребной канал» глушить рыбу гранатой и петардами. На подозрительные взрывы быстро отреагировали сотрудники полицейской станции «Авангард». Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

У 37-летнего правонарушителя изъяли ручную гранату РГД-5 и несколько петард. Он пояснил, что нашел их на окраине села.

Начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань расскавзал, что «за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет».

Фото: ГУ НП в Одесской области

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