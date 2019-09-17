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Новости Одессы и Одесской области

На реставрацию одесского памятника архитектуры потратят кругленькую сумму

На реставрацию одесского памятника архитектуры потратят кругленькую сумму

Ремонт анатомического корпуса Одесского медуниверситета обойдется в 13 млн гривен. Работы должны закончить до конца следующего года.

Информация о соответствующем тендере появилась  на сайте госзакупок Prozorro.

Речь идет об анатомическом корпусе Одесского медуниверситета, что в Валиховском переулке, 3. Этот корпус является памятником градостроения и архитектуры местного значения. У него планируют реставрировать фасад, заменить кровлю и обновить декоративные элементы.

В тендере указаны сроки завершения – до 31 декабря 2020 года. Работы обойдутся в 13 миллионов 694 тысячи 088 гривен. Источником финансирования станет специальный фонд государственного бюджета.

Фото: i8.photo.2gis.com

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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