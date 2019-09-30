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Новости Одессы и Одесской области

На реке под Одессой задержали иностранца, который “случайно” нарушил границу

На реке под Одессой задержали иностранца, который “случайно” нарушил границу

Факт инцидента зафиксировали в Измаильском районе. Там военный, патрулируя территорию, заметил в прибор ночного видения иностранный катер.

Как оказалось, плавсредство незаконно зашло в украинскую часть Дуная.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского погранотряда.

У нарушителя попытались выяснить, откуда он и как здесь оказался. Но тот, увидев, что к нему приближаются пограничники, ударил по газам и пустился в бега.

– Остановитесь! – требовали в громкоговоритель стражи границы.

Однако незванный гость не реагировал. Тогда наши военнослужащие бросились догонять его, а через два километра задержали.

Нарушителем оказался гражданин Румынии. Он рассказал пограничникам, якобы даже не знал, что что-то нарушил. Он, мол, катался себе по Дунаю, а потом вдруг сбился с курса и случайно зашел в украинские воды.

Впрочем, проверив катер, пограничники обнаружили там навигационное оборудование, по которому четко можно отследить, где ты находишься.

Плавсредство арестовали, а его владельца ждет суд. Его подозревают в умышленном нарушении государственной границы.

К слову, погранца, заметившего нелегала на Дунае, повысят в звании после инцидента.

Фото: пресс-служба Измаильского погранотряда

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