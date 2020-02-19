На Приморском бульваре в Одессе проседает брусчатка: провал-оползень-проблема?

Проходим мимо Колоннады, следуем на Приморский бульвар и, поближе к парапету, опускаем глаза. Печальная картина: на протяжении нескольких метров, ближе к краю склона, прямо над детской мега-площадкой Греческого парка историческая брусчатка «пошла в пляс».

Целый кусок просел. Более того, на одном участке ограждения, где красуются картинки Греческого парка в его «окончательном» варианте, уже установлен заборчик с предупредительной лентой. Заборчик стыдливо прикрывает настоящую дыру, через которую можно было увидеть детскую площадку сверху.

Впрочем, если сверху эта «дырка» прикрыта тем самым забором, то снизу, со стороны детской площадки, она видна более чем хорошо.

Как, впрочем, и многие другие проблемы со всей этой «усадкой». Оползень-провал-проблема? Приморский бульвар сползает вниз?

Изучаем сложившуюся ситуацию вместе с инженером, главой общественной организации «Сохраним Одессу сами» Юрием Никитиным.

— Проблема этой «полезшей» брусчатки не нова. И возникла она не сегодня, не вчера. Здесь издавна не упорядочено водоотведение. И в этом вся проблема. И, кстати, тревогу по этому поводу выражали многие — и общественники, и специалисты. Вода ведь себе льется по склонам — и все. Вместе с этим расширяются старые «дыры» и появляются новые. Если пройтись по склонам в этом месте, то следы этих водных потоков, проходящих сверху вниз, хорошо видны. Это вообще известная проблема всех наших склонов. Вот и получается: необходимо срочно озаботиться системой правильного водоотведения. Тут ведь как — сегодня немного, завтра еще чуть-чуть, а потом «вдруг» оползень, — говорит Юрий Никитин.

Заместитель начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфенов в ходе брифинга по этому поводу также сообщил, что система отведения поверхностно-грязевых вод в этом районе Приморского бульвара отсутствует. Потому и просела часть булыжной мостовой. Кстати, он пояснил, что в первую очередь необходимо провести систему водоотведения, а уже потом заделывать имеющийся провал и выкладывать на место брусчатку.

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