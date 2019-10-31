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Новости Одессы и Одесской области

На пожаре в Одессе пострадали люди

На пожаре в Одессе пострадали люди

Инцидент произошел в районе улицы Ивана и Юрия Лип, что на Черемушках.

Там загорелся девятиэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.

Спасатели вывели из пылающего дома 17 человек, еще 12 вынесли из огня,в том числе и пятерых детей. Двое из них отравились чадным дымом, их увезли в больницу.

Известно, что возгорание началось с кабельного туннеля в подъезде. Там воспламенились кабели, причем огонь распространился с третьего по девятый этаж. Предварительная причина пожара – замыкание электрощитовой.

Фото: pershij.com.ua

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