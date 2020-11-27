На поселке Котовского в Одессе ремонтируют школу-лицей

На Генерала Бочарова, 11а в Одессе начался капитальный ремонт школы-лицея №67. Сейчас укладывают плитку у центрального входа учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, проект предусматривает капитальный ремонт и утепление кровли, утепление и устройство современного вентилируемого фасада, замену наружных дверей, освещение территории школы, благоустройство зоны вокруг здания школы и устройство ограждения.

Ремонт будут проводить поэтапно. В итоге школа-лицей будет выглядеть по-современному и отвечать требованиям энергоэффективности.

Заказчиком работ выступило капитального строительства Одесского горсовета. Закончить ремонт планируется к концу года.