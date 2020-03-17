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Новости Одессы и Одесской области

На посаду генерального прокурора України вперше призначили жінку

На посаду генерального прокурора України вперше призначили жінку

Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора України теперішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.

Про це повідомляє кореспондент видання Українська правда, із засідання Верховної Ради.

За призначення Венедіктової проголосували 269 народних депутати.

Зеленський представляючи Венедіктову сказав, що це вперше, коли на цій посаді буде жінка. Венедіктова пообіцяла виконувати свої обов’язки чесно та сумлінно і відновити “потужну інституцію”.

Відповідаючи на одне із запитань нардепів, вона сказала, що в Україні немає політичних переслідувань, а “вор має сидіти в тюрмі”.

Проти її призначення відкрито виступили фракції “Голос” і “Європейська солідарність”. Зокрема у фракції “Голос” заявили, що Венедіктова не склала залік, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Венедіктова сказала, що це не відповідає дійсності. В “ЄС” заявили, що Венедіктова буде займатися політичними переслідуваннями.

Фракції “Батьківщина” і ОПЗЖ утрималися.

Фото: pmg.ua

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