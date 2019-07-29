На пляже в одесской Аркадии раздевалка оголяет пикантные места

Украшает кабинку для переодевания огромная реклама местного кинотеатра. Но зачем туда ходить, если тут такое кино показывают? Правда, только для взрослых.

Кабинка – нестандартная и обнажает все, что ниже торса. Фотографию, подтверждающую это, выложила одесситка Елена Терещенко в группе «Моя Одесса» в Фб. Под ней разгорелись настоящие баталии. Одни возмущаются, другие не прочь потягаться в остроумии друг с другом. Например, сокрушаются, что раздевалка не прозрачная.

– А шо такое ? Одесситкам, да и приезжим дамам есть шо показать, – написала один из комментаторов Мила Гинтер.

Раздевалка, видимо, только для высоких и стройных, говорят одесситы. Остальные, мол, пусть радуются тому, что, по крайней мере, не видно их лица. Некоторые просят скинуть больше фоток «с подробностями» и подсказать точную геолокацию.

– Вам что жалко? – пишет интернет-пользователь Николай Герасименко. – Можно подумать! А полпляжа, может быть, от этого счастливей стало.

Многие смеются, что такую чудо-раздевалку могли поставить только в Одессе. Причем, как выяснилось, она такая не одна. В комментариях горожане отмечают, что видели что-то подобное на 10-й станции Фонтана, в Отраде и Лузановке. Причем во многих нет крючков, и одесситы в шутку предлагат складывать одежду рядом на песке, чтобы потом феерично за ней наклониться или присесть.

Фото: группа «Моя Одесса» в Фб