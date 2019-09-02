На Пересыпи из-за аварии встали машины (фото)

Вчерашнее озеро, образовавшееся на пересечении Львовской и Абрикосовой из-за аварии в канализации, исчезло.ПОДРОБНЕЕ
13 пожарных автомобилей и 47 спасателей вчера вечером в течение двух с половиной часов вели ликвидацию пожара в 17-этажном доме на проспекте Шевченко.ПОДРОБНЕЕ
Жители Затоки протестовали против пляжной застройкиПОДРОБНЕЕ
Причиной стала поломка задвижки на Армейской.ПОДРОБНЕЕ
Общая протяжность мостового перехода вместе с подъездами составит около 3 км, а сам мост будет длиной чуть более 1 км – 1050 мПОДРОБНЕЕ
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